Malatya'da kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay toprağa verildi
Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Furkan Deniz, izne geldiği Malatya'da kalp krizi geçirerek vefat etti. Deniz'in cenazesi Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, Deniz'in yakınları ve İl Jandarma Komutanvekili Jandarma Albay Cihan Çetin katıldı.
İzne geldiği Malatya'da kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Furkan Deniz, toprağa verildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken izne geldiği Malatya'da halı saha maçı esnasında kalp krizi geçirerek, vefat eden Jandarma Astsubay Muhammed Furkan Deniz için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip tören düzenlendi.
Deniz'in, Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. Deniz'in yakınları törende zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı.
Kılınan cenaze namazının ardından Deniz'in cenazesi, toprağa verildi,
Törene, İl Jandarma Komutanvekili Jandarma Albay Cihan Çetin, Muhammed Furkan Deniz'in annesi Emine ile yakınları katıldı.
Öte yandan Deniz'in nişanlanmak için izne geldiği ve pazar günü nişanlanacağı öğrenildi.