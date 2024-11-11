Malatya'da Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Milyondan Fazla Ele Geçirildi
Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon 380 bin makaron ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada ayrıca 700 bandrol, ruhsatsız bir tabanca ve 34 fişek buldu. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 2 milyon 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte belirlenen bir adreste arama yaptı.
Aramada 2 milyon 380 bin gümrük kaçağı makaron, 700 bandrol, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 34 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.