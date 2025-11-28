Haberler

Malatya'da İki İş Yerine Geçici Kapatma Cezası

Malatya'da İki İş Yerine Geçici Kapatma Cezası
Güncelleme:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, mevzuata aykırı faaliyet gösteren iki iş yerini geçici olarak kapattı. Denetimlerde tarihi geçmiş gıda maddelerine rastlanması üzerine ceza uygulandığı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca daha önce yapılan denetimlerde eksiklik görülerek süre verilmesine rağmen mevzuata aykırı bir şekilde faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen 2 iş yerine, geçici iş yeri kapatma cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimde, 2 iş yerinde ilgili yönetmelik ve ruhsatlandırma hükümlerine aykırı faaliyet yürütüldüğü, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte tarihi geçmiş gıda maddeleri bulunduğu belirlendi.

Yapılan tespitler doğrultusunda iş yerleri hakkında tutanak tutuldu ve gerekli yasal süreç işletilerek, geçici kapatma kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar, halk sağlığı, tüketici güvenliği ve şehir düzeninin korunması amacıyla denetimler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin encümen kararı neticesinde 2 iş yerini geçici ticaretten men ettik. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hazır denetim ekiplerimizle haftanın 7 günü denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde tüm gıda ticareti yapan işletmelerimizin hassasiyetlerini bekliyoruz. Bizim gayemiz bir işyerini kapatarak onları ticaretten men etmek değil. Fakat yaptığımız denetimlerde uyarılarımıza uymayan firmalarla da maalesef bu durumlarla karşılaşmak zorunda kalıyoruz."

Acar, vatandaşların ürünlerde yaşadıkları sıkıntıları Alo 174 veya 444 51 44 numaralı telefonlara bildirmelerini rica etti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Haberler.com
title
