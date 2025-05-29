Malatya'da Geleneksel Oyunlar Şenliği Düzenlendi

Malatya'da Geleneksel Oyunlar Şenliği Düzenlendi
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Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 77'den 7'ye Çocuk Oyunları Şenliği, çeşitli geleneksel oyunlarla çocukların eğlenip yarıştığı bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. İl Müdürü Behçet Bakır, bu tür etkinliklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 77'den 7'ye Çocuk Oyunları Şenliğinde çocuklar, çuval yarışı, halat çekme, yakan top, gibi geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem de yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Yeşiltepe Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca tüm ilçelerdeki okullarda sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Geleneksel oyunların devam etmesini sağlamak istediklerini aktaran Bakır, "Bu oyunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle projemizin adını 77'den 7'ye koyduk, geleneksel çocuk oyunları bunu anlamlı buluyoruz. Bugün 13 ilçemizden finallere kalan evlatlarımız hünerlerini, büyüklerinden gördükleri oyunları burada sergileyecek." diye konuştu.

Bakır'ın konuşmasının ardından öğrenciler, halat çekme, yakan topu ve çuval yarışı gibi oyunlara hem eğlendi hem de yarıştı.

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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