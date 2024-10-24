Üye Girişi
Haberler

Malatya'da "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi

Malatya'da
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, Daha İyi Yargı Derneği ve Ekonomi Gazetesi işbirliğinde "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi.

Malatya'da, Daha İyi Yargı Derneği ve Ekonomi Gazetesi işbirliğinde "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını kınadı.

Malatya'nın bölgede üretimiyle çok önemli ve gelişmesi iyi giden bir şehir olduğunu dile getiren Açık, kentin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşadığını, bu durumun ilin ekonomisini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Türkiye'nin bulunduğu bölgede huzur ve barış adası konumunda olduğunu, Cumhuriyet'in kazandırdığı bu mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlatan Açık, şöyle devam etti:

"Değişime ayak uydurmamız gerekiyor, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşümdür bunlar. Yapay zeka artık tüm şirketlerin en kılcal damarlarına kadar girmiş durumda. Kendimizi buna uyarlayamazsak ileriki yıllarda ürünleri başka ülkelere satamayacak duruma gelebiliriz."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Türk havacılık sektörünün kalbi konumundaki TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını kınayarak, "Bu düzenlenen saldırıyı özellikle kınıyoruz, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Teröre ve destekçilerini lanet olsun diyoruz. Terörün son bulması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Baro Başkanı Onur Demez de selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik malatya Ekonomi Güncel Yargı Hukuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BRICS ortak para birimi nedir? Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi, neden reddetti (BRİCS)? Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.