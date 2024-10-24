Malatya'da "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi

Malatya'da, Daha İyi Yargı Derneği ve Ekonomi Gazetesi işbirliğinde "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını kınadı.

Malatya'nın bölgede üretimiyle çok önemli ve gelişmesi iyi giden bir şehir olduğunu dile getiren Açık, kentin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşadığını, bu durumun ilin ekonomisini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Türkiye'nin bulunduğu bölgede huzur ve barış adası konumunda olduğunu, Cumhuriyet'in kazandırdığı bu mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlatan Açık, şöyle devam etti:

"Değişime ayak uydurmamız gerekiyor, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşümdür bunlar. Yapay zeka artık tüm şirketlerin en kılcal damarlarına kadar girmiş durumda. Kendimizi buna uyarlayamazsak ileriki yıllarda ürünleri başka ülkelere satamayacak duruma gelebiliriz."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Türk havacılık sektörünün kalbi konumundaki TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını kınayarak, "Bu düzenlenen saldırıyı özellikle kınıyoruz, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Teröre ve destekçilerini lanet olsun diyoruz. Terörün son bulması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Baro Başkanı Onur Demez de selamlama konuşması yaptı.