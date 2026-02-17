Haberler

Malatya'da 5 milyon 600 bin TL'lik telefon dolandırıcılığını polis engelledi

Malatya'da 5 milyon 600 bin TL'lik telefon dolandırıcılığını polis engelledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını bozdurarak göndermeye hazırlanan kişi, polisin müdahalesi ile dolandırılmaktan kurtarıldı.

MALATYA'da 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını bozarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere göndermeye hazırlanan kişi, polisin çalışması ile dolandırılmaktan kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradıkları kişilere kimlik bilgilerinin terör örgütlerince kullanıldığını söyleyerek, kurtarmak için para talep ettiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını bozdurarak banka üzerinden dolandırıcıların söylediği hesaplara aktarma işlemi yapmak üzere olan bir kişiye ulaşarak durdurdu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda