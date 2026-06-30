Haberler

Malatya'da 142 deprem konutu teslim edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 142 deprem konutu ve 2 dükkandan oluşan ticaret merkezi, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Anahtarlarını alan vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.

Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 142 deprem konutunun hak sahiplerine teslimine başlandı.

Mahallede 142 konut ile 2 dükkandan oluşan ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte tamamlanarak teslim ediliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan konutların teslim işlemleri, 29 Haziran-5 Temmuz'da yüklenici firma tarafından şantiye alanında gerçekleştiriliyor.

Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Balaban Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gülseren, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Hak sahiplerinden Ayşe Aslan da "Allah devletimizden razı olsun. Evler gerçekten de çok güzel olmuş." dedi.

Mehmet Kara ise yeni konutlarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar

Çapkanlar'a bak sen! Tuvalete elini sokan polis neler çıkardı neler
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım

Bavul içinde yol kenarına bırakılmıştı! Katilden itiraf gibi sözler
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı