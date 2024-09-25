Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Tanıtıldı

Malatya'da Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Tanıtıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen toplantıda bitkisel üretim planlaması ve yeni destekleme modeli çiftçilere tanıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, desteklerin detaylarını ve üretim stratejilerini paylaştı.

Malatya'nın Kale ilçesinde bitkisel üretim planlaması ve bitkisel üretimde yeni destekleme modeli tanıtım toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, Kale Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, destekleme modelinin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Badin Kılıç ise bitkisel üretim planlaması, planlama kapsamındaki ürünler, 2025-2027 bitkisel üretim hedefleri, Malatya'da planlamaya konu havza ürün deseni hakkında bilgi verdi.

Ziraat mühendisi Ümran Boztepe de bitkisel üretim yeni destekleme modeli, model kapsamında hububat, baklagiller ve yağlı tohumlara verilecek temel destek ve planlı üretim desteği hakkında çiftçilere ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline bilgilendirmede bulundu.

Boztepe, bitkisel üretim yapan ve ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticilerin destek alacağını ve üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verileceğini söyledi.

Destek tutarlarının girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncelleneceğini vurgulayan Boztepe, "Çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bilmiş olacak. Çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel

malatya Tarım

İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi

Adnan Oktar'ı gölgede bırakacak! İşte Tosuncuk için istenen ceza
22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });