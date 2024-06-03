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Malatya'da Battalgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetim Yaptı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, market, kafe, lokanta ve fırınları denetledi. Denetimlerde fiyat etiketi, reyon düzeni, yazarkasa-fiyat uyumu ve hijyen konuları kontrol edildi. Denetimler sonucunda 22 aykırı durum tespit edilerek işletmelere cezai işlem uygulandı.

Malatya'da Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, market, kafe, lokanta ve fırınları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle ilçede faaliyette bulunan zincir marketler, kafe, lokanta ve fırınlarda fiyat etiketi, reyon, yazarkasa-fiyat uyumu, fiyat listeleri ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Mayıs ayı boyunca yapılan denetimlerde 85 firma, 972 ürün kontrol edilerek 22 aykırı durum tespit edildi, bu tespitler neticesinde işletmelere 38 cezai işlem uygulandı.

İş yeri denetimlerinde ekipler, yetkilileri 6502 sayılı kanunun gereklerini yerine getirmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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