Malatya'da 7 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Hekimhan ilçesinde yapılan operasyonda bir tırda 7 ton kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Sivas kara yolunun Kumluk mevkisinde S.U'nun kullandığı 34 KED 153 plakalı tırda arama yaptı.
Aramada, 200 koli ve 150 çuval içerisinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.