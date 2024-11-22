Malatya Bando Takımı Yüksekova'da Konser Verdi

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konser verdi.

Spor salonunda düzenlenen konsere, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Konseri Kaymakam Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, Topçu Alay Komutanı Albay Tarık Demirci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz da takip etti.