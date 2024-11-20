Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Hakkari'de Konser Verdi

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde konser verdi.

Kapalı spor salonunda düzenlenen konsere, ilçe sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Konseri İlçe Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, eşi Neslişah Seda Akpınar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Belediye Başkanı Fahri Şakar, Cumhuriyet Savcısı Hakan Çakır ve kurum amirleri de takip etti.