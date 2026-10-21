Makao'da 31. Uluslararası Ticaret ve Yatırım Fuarı ile iki fuar çarşamba günü başladı

Makao'da 31. Uluslararası Ticaret ve Yatırım Fuarı ile iki fuar çarşamba günü başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
31. Makao Uluslararası Ticaret ve Yatırım Fuarı, 2026 Portekizce Konuşan Ülkelerin Ürün ve Hizmetler Fuarı ve 2026 Makao Bayilik Fuarı çarşamba günü Makao'da başladı. Fuarlar 21 Ekim 2026 tarihinde başladı.
MAKAO, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen 31. Makao Uluslararası Ticaret ve Yatırım Fuarı, 21 Ekim 2026.
31. Makao Uluslararası Ticaret ve Yatırım Fuarı, 2026 Portekizce Konuşan Ülkelerin Ürün ve Hizmetler Fuarı ve 2026 Makao Bayilik Fuarı çarşamba günü Çin'in Makao bölgesinde başladı. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka)
Kaynak: Xinhua