Venezuela lideri Maduro, muhalif lider Nobel Barış Ödülü sahibi Machado'yu hedef aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin muhalif liderlerinden ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado'nun, ABD'nin Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el koymasını "alkışladığını" söyledi.

Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, doğrudan adını söylemeden Machado'yu hedef aldı.

Machado'nun, ABD'nin Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el koymasını alkışladığını iddia eden Maduro, "Düzenlediği basın toplantısında İngilizce konuşarak Venezuela'nın işgal edilmesini teşvik etti. Venezuela petrolü taşıyan tankerin silahlı bir şekilde kaçırılmasını destekleyip alkışladı. Bugün o (Machado) suç işledi ve suç işlemeye devam ediyor."

Maduro, Machado'yu hayal kırıklığına uğramış, sinirli ve öfkeli bulduğunu belirterek, "Onu adeta yarasından nefes alır halde gördüm. Venezuela halkı bugün birlik içinde, kararlı ve zafer kazanmış durumda. Bu halk faşizmi yendi, Nazileri yendi ve onlar bir daha Venezuela'ya dönemeyecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün Norveç'in başkenti Oslo'da basın toplantısı düzenleyen Machado, ABD hükümetiyle yoğun şekilde çalıştıklarını ancak ABD'nin Karayipler bölgesinde yürüttüğü askeri operasyonların bir parçası olmadıklarını söylemişti.

Machado, "Biz siyasi geçiş planı üzerinde çalışıyoruz ancak ABD'nin Karayipler'de yürüttüğü operasyonlara karışmıyoruz. Diğer ülkelerin ulusal güvenlikleriyle ilgili kararlarına ya da operasyonlarına hiçbir şekilde dahil değiliz. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ve ulusal güvenliklerinin tehdit altında olduğunu düşündüklerinde buna göre hareket ederler." ifadelerini kullanmıştı.

Muhalif lider Machado, 11 Aralık'ta Nobel Barış Ödülünü almak için Norveç'teki törenden bir gün önce ülkesinden tekneyle ayrılmıştı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Machado'nun, ABD dronlarının Karayiplerde uyuşturucu botlarını hedef aldığı bir dönemde, ülkesini tekne ile gizlice terk ettiği iddiasına yer vermişti.

Machado Nobel törenine katılamamıştı

Venezuelalı muhalif lider Machado, Nobel Barış Ödülü'nün takdimi için düzenlenen törene katılamamış, ödülü kendisi adına kızı Ana Corina Sosa Machado'ya takdim edilmişti.

Komitenin sosyal medya hesabından, Machado'nun gönderdiği ses kaydı törenden hemen önce paylaşılmış, Machado, "Oslo'da olacağım, yoldayım." demişti.

Machado, Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes ile yaptığı telefon görüşmesinde Oslo'ya seyahat edebilmesi için "çok sayıda insanın" hayatını riske attığını söylemişti.

Öte yandan, ödül töreninin yapıldığı bölgede Filistin bayrakları taşıyan protestocular, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne, iki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun layık görülmesine tepki göstermişti.