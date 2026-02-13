Madagaskar'ı vuran Gezani Tropikal Siklonu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

Madagaskar'ın doğusunda etkili olan Gezani Tropikal Siklonu'nun neden olduğu yıkımda yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a çıktı.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gezani Tropikal Siklonu'nun, en az 23 ilçeyi kapsayan 5 bölgede geniş çaplı hasara neden olduğu ve doğu kıyısındaki Toamasina kentinin en çok etkilenen bölgeler arasında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gezani Tropikal Siklonu'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği, 427 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Siklonun etkisiyle rüzgar hızının yer yer saatte 250 kilometreyi aştığı kaydedilen açıklamada, bu durumun çok sayıda binanın çökmesine, ağaçların devrilmesine ve elektrik ile iletişim altyapısında ciddi kesintilere yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, ölümlerin büyük bölümünün bina çökmesi ve şiddetli hava koşullarına bağlı kazalar sonucu meydana geldiği, binlerce kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığı ve acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Afet nedeniyle tahminen yaklaşık 270 bin konutun hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı, binlerce ailenin evsiz kaldığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda okul, sağlık tesisi ve kamu binasının da kullanılamaz hale geldiği bilgisine yer verildi.

Yerinden edilenlerin sayısının artmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, etkilenen bölgelerde barınma, gıda ve içme suyu ihtiyacının ciddi boyutlara ulaştığı kaydedildi.

Ulusal afet durumu ilan eden Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina, yaptığı açıklamada, uluslararası topluma destek çağrısında bulunarak, "Toplumumuz tarihi bir yıkımla karşı karşıya ve uluslararası dayanışma kritik önem taşıyor." dedi.

Yetkililer, afet bölgelerinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü ancak olumsuz hava koşullarının erişimi zorlaştırdığını ifade etti.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) ve çeşitli uluslararası kuruluşlar, acil yardım sağlamak üzere bölgeye ekip ve kaynak gönderdi.

Yetkililer, Gezani'nin, Madagaskar'da iki haftadan kısa süre önce 14 kişinin ölümüne yol açan Fytia Tropikal Siklonu'nun ardından ülkeyi vuran ikinci büyük fırtına olduğuna dikkati çekti.

Kasırga sezonunun genellikle kasım-mart aylarında yoğunlaştığı Madagaskar'da, bu dönemde ağır kayıplar yaşanıyor.