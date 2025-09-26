Madagaskar'da Elektrik ve Su Kesintilerine Karşı Protestolar Büyüyor

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan protestolar sürerken, güvenlik güçleri de sert müdahalelerde bulunuyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Antananarivo'da polis elektrik ve su kesintilerini protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Olaylarda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Madagaskar Başbakanı Christian Ntsay, başkentte artan şiddet olaylarının ardından 19.00 ila 05.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ntsay, halka itidal çağrısında bulunarak, kamu düzenini bozanlara karşı kararlı önlemler alınacağını belirtti.

Gösteriler, haftalardır süren su ve elektrik kesintilerine karşı halkın tepkisi olarak başlamış ancak kısa sürede hükümetin ekonomik ve siyasi politikalarına yönelik daha geniş çaplı protestolara dönüşmüştü.

Gösteriler, Antananarivo'nun yanı sıra Antsiranana, Toamasina, Antsirabe ve Mahajanga gibi büyük şehirlere de yayıldı.

Bazı bölgelerde protestolar yağmalama olaylarına dönüştü, süpermarketler, mağazalar ve kamu binaları saldırıya uğradı, araçlar ateşe verildi.

Özellikle başkent ve liman kenti Toamasina'da çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü, bazı mahallelerde dükkanların kapatıldığı bildirildi.

Gösterilere çoğunlukla gençlerin öncülük ettiği, yolların barikatlarla kapatıldığı ve toplu ulaşımın durma noktasına geldiği aktarıldı.

Şehirdeki bazı uçuşlar güvenlik gerekçesiyle iptal edildi ya da başka kentlere yönlendirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, "Çatışmalar kaosa yol açıyor. Madagaskar halkını sakin olmaya çağırıyorum." açıklaması yaptı.

Yetkililer, olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.