Macron: ABD'nin Grönland ile İlgili Gümrük Vergisi Tehditleri Kabul Edilemez

PARİS, 18 Ocak (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Grönland ile ilgili gümrük vergisi tehditlerini "kabul edilemez" diye nitelendirerek, bu tehditlerin kesinleşmesi halinde Avrupalıların ortak ve koordineli şekilde yanıt vereceğini vurguladı.

Macron X hesabında, Fransa'nın ülkelerin egemenliği ve bağımsızlığı ilkesine bağlı olduğunu belirterek, Fransa'nın bu temelde Danimarka'nın Grönland'da düzenlediği tatbikata katılmaya karar verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez" diye vurguladı.

Macron açıklamayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili cumartesi günkü açıklaması üzerine yaptı. Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan Grönland üzerinden gelen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını ve ABD'nin bölgeyi satın alması için anlaşma sağlanamadığı takdirde, vergiyi haziran başından itibaren yüzde 25'e çıkaracaklarını belirtmişti.