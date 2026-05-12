Macron, Avrupa'nın Çin ve ABD'ye karşı benimsediği stratejik özerklik yaklaşımını Afrika için de istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Çin ve ABD tahakkümüne karşı stratejik özerklik gündemini benimsediğini belirterek, "aynı zorluklarla karşı karşıya olan" Afrika için de bunu istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi genel oturumunda konuştu.

Macron, cumhurbaşkanlığı döneminde başta Cezayir, Kamerun ve Ruanda olmak üzere Afrika ülkeleri ile "geçmişe açıklıkla bakan bir ilişki kurmaya" çalıştığını savundu.

Bu ilişkinin "şeffaflık, saygı, cesaret ve ortak bir gündeme" dayalı olmasını arzu ettiğini dile getiren Macron, "Avrupa ve Afrika kıtasının aynı zorluklarla karşı karşıya olduğu" dikkate alındığında yeni ilişki şeklinin 10 yıl öncekine kıyasla daha doğru olduğuna ikna olduğunu söyledi.

Macron, Avrupa'nın benimsediği stratejik özerklik yaklaşımını Afrika için de isteyerek, şunları kaydetti:

"Bugün, Avrupa'nın gündemi Çin veya Amerika'nın tahakkümüne bağlı kalmamak için stratejik özerklik üzerine kuruludur. Uluslararası hukuka saygı duyan, kurduğumuz çok taraflı düzene inanan, serbest ticarete inanan, azınlığın diğerleri üzerindeki hegemonyasını reddeden, iklim ve sağlık sorunlarını ele almanın en iyi yolunun bilim olduğuna ve hukukun üstünlüğüne inanan bir orta yol olmak için. Avrupa bugün bunu yapıyor. Bu, Afrika'nın da karşı karşıya olduğu aynı zorluktur. Afrika barış, refah ve bağımsızlık istiyor." diye konuştu.

Afrika'nın "ekonomik planda başarılı olmasını sağlayarak ona daha fazla egemenlik ve özerklik tanımanın bu ortaklık aracılığıyla Avrupalılar için de daha büyük stratejik özerklik sağlayacağı" değerlendirmesini yapan Macron, bu yaklaşımın iki kıtanın ABD ve Çin ekonomisine bağımlılığını azaltacağını kaydetti.

Ayrıca Macron zirve kapsamında Afrika ve Avrupa arasında kurulan ortaklığın bu stratejik özerklik anlayışına hizmet ettiği değerlendirmesinde bulunarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Afrika temsilinin artırılmasına desteğini yineledi.

Zirveye geniş katılım

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderler arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Morityus Başbakanı Navin Ramgoolam da zirvede hazır bulundu.