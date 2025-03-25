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Macaristan, Ukrayna'nın AB Üyeliğine Direniyor

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın AB'ye katılımının Batı Balkan ülkelerinden önce gerçekleşemeyeceğini belirtti ve AB genişleme politikasındaki çifte standartlara dikkat çekti.

BUDAPEŞTE, 25 Mart (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı Balkan ülkelerinden önce Ukrayna'nın AB'ye hızlı bir şekilde katılımını desteklemeyeceklerini söyledi.

Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Timco Mucunski ile Budapeşte'de pazartesi günü düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Szijjarto, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki Ukrayna'nın Batı Balkanlar'dan önce AB'ye katılması söz konusu olamaz" dedi.

Szijjarto, Batı Balkanlar'ın entegrasyonundan AB'nin ekonomik ve stratejik olarak fayda sağlayacağını savundu.

Kiev'in üyeliğini hızlandırmak için Brüksel'den gelen "devasa baskı"yı eleştiren Szijjarto, Kuzey Makedonya'nın yirmi yıldır aday ülke olarak kaldığını belirterek, bu durumun AB genişleme politikasında "çifte standart" oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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