Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mağazalar Efsane Cuma öncesi indirimlere başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mağazalar, Efsane Cuma öncesi indirimler ve özel fırsatlar sunmaya başladı. Bu indirimler, Efsane Cuma öncesi alışveriş yapacaklara özel fırsatlar sağlıyor.
BUDAPEŞTE, 25 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Efsane Cuma indirimlerini duyuran bir mağazanın vitrini, 24 Kasım 2026.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mağazalar, Efsane Cuma öncesi indirimler ve özel fırsatlar sunmaya başladı. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua