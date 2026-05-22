Macaristan'da petrokimya tesisinde patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Macaristan'ın kuzeydoğusunda bulunan bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Budapeşte merkezli petrol ve doğal gaz şirketi MOL Group'un Tiszaujvaros bölgesindeki petrokimya tesisinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Magyar, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç yaralının bulunduğunu aktardı.

Başbakan, Enerji Bakanı Istvann Kapitany ile MOL Group Başkanı Zsolt Hernadi'nin olay yerine doğru yola çıktığını bildirdi.

"index.hu" haber sitesi, patlamanın yaşandığı tesisin Macaristan'ın en büyük petrokimya kompleksi olduğunu belirtti.

Macaristan Afet Yönetimi Kurumu, çok sayıda itfaiye aracının olay yerine sevk edildiğini, ayrıca durumu izlemek üzere bir mobil laboratuvar ünitesinin de bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları sürerken ambulans helikopterlerin de tesise ulaştığı bilgisi paylaşıldı.