Macaristan'dan AB Bütçesine Koşullu Onay

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 yıllarını kapsayan bütçesini ancak Macar halkı ve iş dünyasının çıkarlarına hizmet etmesi durumunda kabul edebileceklerini belirtti.

Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB başkentleri turuna çıkan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile başkent Budapeşte'de bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, AB'nin 7 yıllık bütçesini ancak uzlaşmanın Macar halkı ve iş dünyasının çıkarlarına hizmet etmesi durumunda kabul edebileceklerini açıkça belirttiğini aktaran Magyar, Viktor Orban hükümeti döneminde uygulanan günlük 1 milyon avroluk para cezasının askıya alınması konusunda hızlı bir çözüm beklediklerini belirtti.

Magyar, özellikle Sebte'de (Ceuta) yaşanan olaylara atıf yaparak, Macaristan'ın yasa dışı göçü önlemek için gerekli yasal çerçeveyi ve fiziki sınır bariyerini korumaya devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Magyar, "Macaristan, AB'nin dış sınırlarını korumaya devam edecektir. Ayrıca bu çabaların Avrupa düzeyinde de takdir edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Magyar, Macaristan'ın hiçbir aday ülke için hızlandırılmış üyelik sürecini desteklemediğini ifade etti.

Kaynak: AA