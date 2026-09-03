Haberler

Macaristan'dan AB Bütçesine Koşullu Onay

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, AB'nin 2028-2034 bütçesini ancak Macar halkı ve iş dünyasının çıkarlarına hizmet ederse kabul edeceklerini belirtti. Ayrıca sınır koruma çabalarının takdir edilmesini ve aday ülkeler için hızlandırılmış üyelik desteklenmediğini vurguladı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 yıllarını kapsayan bütçesini ancak Macar halkı ve iş dünyasının çıkarlarına hizmet etmesi durumunda kabul edebileceklerini belirtti.

Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB başkentleri turuna çıkan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile başkent Budapeşte'de bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, AB'nin 7 yıllık bütçesini ancak uzlaşmanın Macar halkı ve iş dünyasının çıkarlarına hizmet etmesi durumunda kabul edebileceklerini açıkça belirttiğini aktaran Magyar, Viktor Orban hükümeti döneminde uygulanan günlük 1 milyon avroluk para cezasının askıya alınması konusunda hızlı bir çözüm beklediklerini belirtti.

Magyar, özellikle Sebte'de (Ceuta) yaşanan olaylara atıf yaparak, Macaristan'ın yasa dışı göçü önlemek için gerekli yasal çerçeveyi ve fiziki sınır bariyerini korumaya devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Magyar, "Macaristan, AB'nin dış sınırlarını korumaya devam edecektir. Ayrıca bu çabaların Avrupa düzeyinde de takdir edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Magyar, Macaristan'ın hiçbir aday ülke için hızlandırılmış üyelik sürecini desteklemediğini ifade etti.

Kaynak: AA
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı

Fener taraftarını mest eden kare!
ABD'de 104 yıllık market devi küçülüyor! 60 mağazanın kapısına kilit vurulacak

Zincir market kapısına kilit vuruyor! Çok sayıda kişi işsiz kalacak
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var

Mesai çıkışı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası

Togg'dan herkesi otomobil sahibi yapacak kampanya

Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi

Hepsi Türkiye'ye sokulacakken komşuda kaldı! Paket paket çıktı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı

Bir isim kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu