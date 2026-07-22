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Ankara'ya Yürüyen Yunus Emre Termik Santrali İşçilerine Polis Müdalesi

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Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş yapan termik santral işçileri ile polis arasında arbede yaşandı. DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlatan Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler ile polis arasında arbede yaşandı. DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, üç aydır alamadıkları maaşları için Beypazarı ilçesinden Ankara'da bulunan Yıldızlar SSS Holding önüne dün yürüyüş başlatmıştı.

Yürüyüşünün ikinci gününde Oğuzkent'ten Ayaş'a yürümeyi hedefleyen işçilere polis müdahale etti. İşçiler yürüyüşte ısrar edince polis ile aralarında arbede yaşandı. DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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