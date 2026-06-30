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Kırklareli'nden kısa kısa

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Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker üreten işletmeler denetlenirken, Pınarhisar'da marketlerde son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri yapıldı. Denetimlerde bazı işletmelere ceza kesildi.

Lüleburgaz ilçesinde nişasta bazlı şeker üretimi yapan işletmeleri denetledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, işletmelerin hijyen, üretim koşulları, personel, ürünlerin depolama alanlarını kontrol etti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenilir gıda arzını sağlamak ve mevzuata uygun üretimi teminat altına almak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Pınarhisar'da marketler denetlendi

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihlerini inceledi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışta olduğu tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı, ürünlere el konuldu.

Ekipler, gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

İndirimli ürün olarak afiş, broşür ve tanıtımlarda yer alan ürünlerin reyonlarda ürünü bulundurmayan işletmelere de uyarı yapıldı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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