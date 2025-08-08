Lüleburgaz Kaymakamı Yıldız, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş ve dernek üyelerini makamında kabul ederek iş birliği mesajı verdi. Ayrıca, yaz akşamları konserleri devam ediyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız'a ziyaretler sürüyor.

Kaymakam Yıldız, makamında Lüleburgaz Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş ile dernek üyelerini kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, vatandaş odaklı ve güçlü iş birliği içerisinde hizmet etmeyi istediklerini söyledi.

Yıldız, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu belirtti.

Bizim Kızanlar Bizim Nağmeler Yaz Akşamları Konserleri devam ediyor

Lüleburgaz'da Bizim Kızanlar Bizim Nağmeler Yaz Akşamları Konserleri sürüyor.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde (LYFA) düzenlenen etkinlikte Kent Konseyi Gençlik Meclisi Müzik

Grubu ile Can Demir konser verdi.

Etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.