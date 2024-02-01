Lüleburgaz'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinde hasar meydana geldi.
Lüleburgaz ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Mahallesi Beyaz Siteler Sokak'ta bir restoranda yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.