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Lüleburgaz'da karate kuşak sınavını geçen 17 sporcu siyah kuşak aldı

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Lüleburgaz'da karate kuşak sınavını geçen 17 sporcu siyah kuşak aldı
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Lüleburgaz'da düzenlenen üçüncü dönem karate kuşak terfi sınavında 17 sporcu siyah kuşak almaya hak kazandı. Şamiloğlu Spor Kulübü salonundaki sınavda başarılı olan sporcuları tebrik eden antrenör Şemsi Şamiloğlu, onların yeni başarılara hazır olduğunu belirtti.

Lüleburgaz'da karate üçüncü dönem kuşak terfi sınavı düzenlendi.

Karate Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Şamiloğlu Spor Kulübü spor salonunda gerçekleştirilen sınavda, karateciler bir üst kuşağa geçmek için mücadele etti.

Sınavda başarılı olan 17 sporcu siyah kuşak almaya hak kazandı.

Antrenör Şemsi Şamiloğlu, gazetecilere??????? yaptığı açıklamada, kuşak terfisi alan sporcuları tebrik etti.

Bu tür sınavların karateciler için önemli olduğunu ifade eden Şamiloğlu, sporcuların yeni kuşaklara ve yeni başarılara hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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