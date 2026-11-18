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Lüleburgaz'da gübre satışı yapan bayilerde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, mevzuat gereği bayilerdeki ürünlerin ambalaj, etiket ve karekod kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde ürünlerin gübre takip sistemine uygunluğu incelenerek tescil ve lisans belgeleri kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal üretimde güvenilir ürün kullanımını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki bayi denetimlerinin düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kırklareli'nde doğaçlama tiyatro gösterisi yapıldı

Kırklareli Drama ve Sanat Derneğince doğaçlama tiyatro gösterisi yapıldı.

Meander Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Trakya Kraliyet Tiyatrosu kurucusu Cem Bursalı'nın yönetiminde seyircilerden gelen öneriler doğrultusunda doğaçlama oyunlar sahneledi.

Gösteride 3'er kişilik iki gruba ayrılan oyunculara seyirciler tarafından "Pembe Dambıllar" ve "3'ü Bir Arada" isimleri verildi.

Tiyatro oyunları, seyircilerin de dahil olduğu 5 farklı formatta sahnelendi.

Gösteriler tiyatroseverlerden ilgi gördü.

Kaynak: AA