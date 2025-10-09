Lüleburgaz'da Gıda İşletmeleri Denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.