Haberler

Lüleburgaz'da Gıda İşletmeleri Denetlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Lüleburgaz'daki gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmeleri denetleyerek hijyen ve ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
CHP lideri Özgür Özel, EspressoLab'i boykot listesinden çıkardıklarını duyurdu

Özel, ünlü kahve zincirini boykot listesinden çıkardıklarını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.