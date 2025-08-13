Lula da Silva ve Şi Cinping Telefondan Görüştü

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptı.

Lula da Silva, Şi ile telefon görüşmesinin detaylarını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirten Lula da Silva, "Mevcut uluslararası durum ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabaları üzerine görüş alışverişinde bulunduk. G20 ve BRICS'in çok taraflılığın savunulmasındaki rolü konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemini mevkidaşı Şi ile paylaştığına işaret ederek, "Başkan Şi, Çin'in Belem'de üst düzey bir heyetle temsil edileceğini ve konferansın başarısı için Brezilya ile birlikte çalışacağını belirtti. Ayrıca ikili stratejik ortaklığımızı da ele aldık." ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki yeni iş fırsatlarına vurgu yapan Lula da Silva, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, iki ülkenin ulusal kalkınma programları arasındaki uyum çerçevesinde kaydedilen ilerlemeleri memnuniyetle karşıladık ve sağlık, petrol ve gaz, dijital ekonomi ve uydular gibi alanlarda işbirliğinin kapsamını genişletme taahhüdünde bulunduk."