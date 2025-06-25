Lüks Yat 'Avantage' Fethiye Limanı'nda Yakıt İkmal Ediyor
Cayman Adaları bayraklı 87 metre uzunluğundaki lüks yat 'Avantage', Fethiye Limanı'na yanaşarak akaryakıt ikmali yapmaya başladı. 2020 yılında Almanya'da inşa edilen yat, 14 misafir ve 34 mürettebat kapasitesine sahip.
"Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Cayman Adaları bayraklı 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.
Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.
Almanya'da 2020'de inşa edilen yatta 14 misafir ağırlanabiliyor ve 34 kişilik mürettebat görev yapıyor.
Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen lüks yat, akaryakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacak.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel