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Lübnan-Suriye sınır kapısı yeniden açıldı, günde 8-10 bin yolcu bekleniyor

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Lübnan-Suriye sınır kapısı yeniden açıldı, günde 8-10 bin yolcu bekleniyor
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Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesi ile Suriye'nin batısındaki Humus vilayetini bağlayan Abbudiyye-Debbusiye Sınır Kapısı yeniden açıldı. Günde 8.000-10.000 yolcu ve 150-200 tıra hizmet vermesi öngörülen kapının ticaret ile yolcu ve yük hareketliliğini artırması hedefleniyor.


BEYRUT, 10 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesi ile Suriye'nin batısındaki Humus vilayetini birbirine bağlayan Abbudiyye-Debbusiye Sınır Kapısı yeniden açıldı. Bu adımla Lübnan ile Suriye arasındaki ticaretin artırılması, yolcu ve yük hareketliliğinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Açılış töreni pazartesi günü sınır kapısının Suriye tarafında, Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamni ve her iki ülkeden yetkililerin katılımıyla düzenlendi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre yetkililer, gelişmiş tarama cihazları, güvenlik sistemleri ve modern altyapıyla donatılan sınır kapısı tesislerinde incelemelerde bulundu.

Sınır kapısının ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çeken Rasamni, iki ülkedeki altyapı ve havalimanlarının entegre bir şekilde çalışarak kalkınma ve sınır ötesi geçişleri desteklemesi gerektiğini belirtti.

Rasamni, günde 8.000-10.000 yolcu ile 150-200 tıra hizmet vermesi öngörülen sınır kapısının, ekonomik faaliyetleri canlandıracağını ve diğer sınır kapılarındaki yoğunluğu hafifleteceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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