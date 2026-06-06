Lübnan'ın kuzeyindeki Rene Mouawad Havalimanı'nın yeniden işletilmesi projesi başlatıldı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin kuzeyindeki Akkar kentinde bulunan ve el-Kuleyat (Qlayaat) Havalimanı olarak bilinen Rene Mouawad Havalimanı'nın geliştirilmesi ve yeniden işletmeye açılması projesini başlattı.

Lübnan basınına göre Selam, Çalışma ve Bayındırlık Bakanı Fayiz Rasmani ile birlikte havalimanına inen ilk uçakta yer aldı.

İkilinin katılımıyla havalimanında projenin başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Selam, "Bugün burada yalnızca bir pistin önünde değil, Akkar'ın devletin kalkınma öncelikleri dışında bırakılmamasını hedefleyen siyasi ve kalkınmacı bir kararın önündeyiz." dedi.

Akkar bölgesinin yıllar boyunca ihmal edildiğini belirten Selam, buna rağmen bölgenin ülkeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Rene Mouawad Havalimanı'nın artık ertelenen bir fikir olmaktan çıktığını kaydeden Selam, havalimanının faaliyete geçmesinin istihdam, ulaşım ve ticaret alanlarında yeni fırsatlar oluşturacağını söyledi.

Selam, el-Kuleyat Havalimanı'nın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na alternatif olarak düşünülmediğini vurgulayarak, "Bu havalimanından uçuşların yakında başlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Havalimanının yeniden hizmete açılmasının devlet otoritesinin güçlendirilmesi açısından da önem taşıdığını belirten Selam, 1989 tarihli Taif Anlaşması'nın tam olarak uygulanabilmesi için devletin ülke topraklarının tamamında egemenliğini kendi imkanlarıyla tesis etmesi ve silahın yalnızca devletin elinde bulunması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Taif kentinde Arap ve uluslararası destekle hazırlanan Taif Anlaşması, 15 yıl süren Lübnan iç savaşını sona erdiren ve 1989 yılında resmen kabul edilerek ülkenin siyasi yapısını yeniden şekillendiren anlaşma olarak biliniyor.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar kentinin el-Kuleyat beldesinde bulunan Rene Mouawad Havalimanı, Suriye sınırına yaklaşık 6 kilometre, Trablus kentine ise yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alıyor.

1930'lu yılların sonlarında inşa edilen havalimanı, daha sonra askeri hava üssü olarak kullanıldı. Havalimanı, 1988-1990 yıllarında iç hat sivil uçuşlarına da hizmet vermiş ancak daha sonra ticari faaliyetleri durdurulmuştu.