Lösemili çocuklar için yaşama el verdiler

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), "Yaşama El Ver" projesi kapsamında Adalar Belediyesi, ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü ve Adalar Kent Konseyi ile işbirliği yaptı.

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), "Yaşama El Ver" projesi kapsamında Adalar Belediyesi, ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü ve Adalar Kent Konseyi ile işbirliği yaptı. Proje kapsamında lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklar Büyükada Taş Mektep'te düzenlenen atölye çalışmasına katıldı. Gün boyu, fidan diken, dans edip şarkılar söyleyen ve atölye etkinliklerine katılan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Lösemi hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak ve çocuklara moral vermek amacıyla Büyükada Taş Mektep'te etkinlik düzenlendi. "Yaşama El Ver" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, lösemiyle mücadele eden çocuklar, düzenlenen atölye çalışmasına katıldı. Çocuklar, Kent Konseyi bahçesi ve giriş sokakta parmak boyalarıyla el izlerini duvara ve yerlere bırakarak isimlerini yazmayı da ihmal etmedi. Günboyu dans edip şarkılar söyleyen çocuklar, fidan da dikti.