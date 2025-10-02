Lösemili Çocuklar için Pickleball Etkinliği Gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu ile Pickleball Samsun Derneği iş birliğiyle pickleball etkinliği gerçekleştirildi.

Atakum Sporcu Fabrikası'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler pickleball oynayarak hem sosyalleşme imkanı buldu hem de topluluk faaliyetlerine destek verdi.

Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer, pickleballın son dönemde çok fazla gelişim gösteren keyifli bir spor dalı olduğunu söyledi.

Bugün OMÜ Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu öğrencileriyle etkinlik yaptıklarını belirten Üzer, "Sosyalleşmelerine, keyifli zaman geçirmelerine ve pickleballın daha fazla tanınmasına katkı sağlıyoruz. Amacım bu sporu gençlere ve ailelere yaymak. Ayrıca federasyon kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. 29-30 Kasım tarihlerinde burada Türkiye Şampiyonası düzenleyeceğiz." dedi.

OMÜ Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu Başkanı Yaren Çavuşoğlu ise arkadaşlarıyla sportif faaliyetlerle buluşma ve pickleballı tanıması adına çok değerli olduğunu dile getirerek, "27 kişilik ekip olarak katıldık. Bizim için hem sporla tanışma hem de sosyal ortamda bulunma fırsatı oldu." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Biyoloji Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Beyza Fındıkcı da pickleballı ilk kez deneyimlediğini anlatarak, "Başta zorlandım ama hocamız teknikleri gösterince alıştım ve çok keyif aldım." diye konuştu.