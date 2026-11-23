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Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor. Balıkçılar, lodos nedeniyle denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini çarşamba günü yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA