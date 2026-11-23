Lodos Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatırken 8 şilep ve tanker açıklara demirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'da etkili olan lodos deniz ulaşımını aksattı. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle 8 şilep ve tanker açıklara demirledi, balıkçılar denize açılamadı; lodosun çarşamba günü etkisini yitirmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor. Balıkçılar, lodos nedeniyle denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini çarşamba günü yitirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA