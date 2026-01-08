Haberler

Balıkesir'de lodos etkili oldu

Güncelleme:
Edremit ilçesinde lodos nedeniyle dalgalar sahili aştı, yürüyüş yolları suyla kaplandı. Kafe ve restoranlar hasar gördü. Belediyeler, hasar tespiti ve rögar açma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Altınoluk Mahallesi'ndeki kordon boyunda dalgalar sahili aştı. Bu nedenle yürüyüş yolları suyla kaplandı.

Sahildeki bazı kafe ve restoranlar da deniz suyunun işletmelerin içine girmesi nedeniyle hasar gördü.

Esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarların açılması ve hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.

İşyeri zarar gören işletmecilerden Savaş Can, gazetecilere, işletmeye ait oturma alanlarının ve buzdolaplarının sular altında kaldığını söyledi.

Lodos uyarısı yapılmasının ardından önlemlerini aldıklarını belirten Can, "Oturma gruplarımızı çekmiştik ancak böylesi bir afet beklemiyorduk. İşletme önündeki saksı içinde bulunan zeytin ağaçlarımız denize karıştı. Çiçeklerimiz ve dışarıdaki tezgahlarımız gitti." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
