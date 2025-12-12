Litvanya, 2026'da Savunma Harcamalarına Rekor Bütçe Ayırdı

VİLNİUS, 12 Aralık (Xinhua) -- Litvanya'nın ulusal meclisi Seimas, 2026 devlet bütçesini onaylayarak savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5,38'ine yükseltti.

Bütçe perşembe günü 80 lehte, 39 aleyhte ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

Litvanya Maliye Bakanı Kristupas Vaitiekunas, bütçenin nihai halinin hükümet tarafından sunulan taslağa yakın olduğunu ifade etti.

2026 yılı için devlet gelirlerinin 21,07 milyar euro, harcamaların ise 27,51 milyar euro olması öngörülüyor. Açığın GSYİH'nin yüzde 2,7'sine, askeri alımlar dahil edildiğinde ise yüzde 5'ine ulaşması bekleniyor. Öte yandan kamu borcunun da GSYİH'nin yüzde 45,4'üne yükseleceği tahmin ediliyor.

Bütçede savunmaya 4,8 milyar euro tahsis edildi. Hane halkı gelirine ve sosyal güvenlik sistemine yönelik harcamaların 1,06 milyar euro olması, yol harcamalarının ise 815,5 milyon euro ile büyük ölçüde sabit kalması öngörülüyor.

Bütçe, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın onayına sunulacak.