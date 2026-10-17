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Ling Ji, Çin-AB uzlaşılarının ticari işbirliğine istikrar kattığını söyledi

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Ling Ji, Çin-AB uzlaşılarının ticari işbirliğine istikrar kattığını söyledi
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Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, Çin-AB ticaret istişarelerinde varılan uzlaşıların şirketler arası ticari işbirliğine istikrar ve öngörülebilirlik kazandırdığını söyledi. Ling, bunu DHL Group CEO'su Tobias Meyer ile görüşmesinde belirtti.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Ling Ji, Çin-AB Ticaret ve Yatırım İstişare Mekanizması'nın ikinci toplantısında varılan uzlaşılar ve elde edilen sonuçların, Çinli ve Avrupalı şirketler arasındaki ticari işbirliğine istikrar ve öngörülebilirlik kazandırdığını söyledi.

Ling, açıklamayı perşembe günü Almanya merkezli lojistik devi DHL Group'un CEO'su Tobias Meyer ile yaptığı görüşmede yaptı.

Taraflar, DHL'in Çin'deki gelişiminin yanı sıra Çin-Almanya ve Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ling, Çin hükümetinin yüksek standartlı dışa açılma politikasına bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğünü ve verimli, modern bir lojistik ağına sahip birleşik bir ulusal pazar oluşturma çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Ling, bu çalışmaların DHL dahil Çinli ve yabancı lojistik şirketlerine daha geniş gelişme fırsatları sunacağını belirtti.

Meyer, Çin pazarına duyduğu güveni dile getirerek, DHL'in Çin'deki yatırımlarını artırdığını ve Almanya-Çin ile AB-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, geçen hafta Beijing'de düzenlenen Çin-AB Ticaret ve Yatırım İstişare Mekanizması'nın ikinci toplantısına birlikte başkanlık etmişti.

İki taraf, somut sonuçlar elde edilen verimli görüşmelerin ardından bir sonuç listesi üzerinde uzlaştı. Listede ticaret ve yatırım dengesi, ihracat kontrolleri, fikri mülkiyet hakları ve Dünya Ticaret Örgütü reformu gibi konuları kapsayan 16 somut uzlaşı maddesi yer aldı.

Son resmi veriler, Çin'in uluslararası şirketler açısından giderek daha cazip hale geldiğini ortaya koydu. Ülkedeki doğrudan yabancı yatırımların öz sermaye stoku 2025 yılında 26,8 trilyon yuana (yaklaşık 3,99 trilyon ABD doları) ulaşarak dünya genelinde ikinci sırada yer aldı ve üst üste altıncı yıl büyüme kaydetti.

Yüksek teknoloji sektörleri, Çin'deki yabancı yatırımlar açısından öne çıkan alanlardan biri haline geldi. Bu sektörlere yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artarak 200,26 milyar yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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