Haberler

Libya ve Nijer arasında askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Nijer arasında askeri işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve yatırım olanakları da ele alındı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Nijer ile askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'nin başkent Trablus'taki temasları kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ikili ilişkileri, ekonomik işbirliğini ve yatırımları geliştirme olanaklarını ele aldığı kaydedildi.

Ziyaret kapsamında Libya ile Nijer arasında askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı aktarılan açıklamada, bunun Libya ve Nijer arasındaki işbirliği ve ortak çalışmanın ilk adımı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Muetaz Wannes
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok Sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti

Mülki idarede büyük revizyon! Çok sayıda ismin görev yeri değişti
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu '10 milyona aldım', eski sahibi '30 milyona sattım' dedi

"10 milyona aldım" dedi! Eski sahibi ise bambaşka bir rakam verdi