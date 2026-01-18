Haberler

Libya, Katar ve İtalya arasında Misrata Serbest Ticaret Bölgesinin genişletilmesi konusunda anlaşma

Libya, Katar ve İtalya, Misrata Serbest Ticaret Bölgesi'nin genişletilmesi için 2,7 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma ile, yıllık 600 milyon dolar gelir ve 62 bin kişiye iş imkanı sağlanması bekleniyor.

Libya, Katar ve İtalya Misrata Serbest Ticaret Bölgesinin genişletilmesi ve geliştirilmesi konusunda 2,7 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Misrata Limanı'nda düzenlenen imza törenine, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani katıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe, Al Sani ve Tajani'nin huzurunda ilgili ülkelerin yetkili ve şirket yöneticilerinin imzaladığı anlaşmayla, Misrata Serbest Ticaret Bölgesinin genişletilmesi için 2,7 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığı belirtildi.

Anlaşmanın, ekonomik ve yatırım işbirliğini güçlendirmeyi ve Libya ulusal ekonomisine doğrudan etki eden stratejik projeleri ilerletmeyi amaçladığı aktarıldı.

Misrata Serbest Ticaret Bölgesinin genişletilmesi projesinin yıllık 600 milyon dolara kadar işletme geliri yaratması, 8 bin 400'ü doğrudan olmak üzere yaklaşık 62 bin kişiye istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Projenin tamamlanmasının ardından Misrata Limanı'nın yıllık konteyner elleçleme kapasitesinin 4 milyon konteynere çıkmasının planlandığı ifade edildi.

