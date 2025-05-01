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Libya Hükümeti, Döviz Harcamalarını Azaltmak İçin 25 Diplomatik Temsilciliği Kapatacak

Libya Hükümeti, Döviz Harcamalarını Azaltmak İçin 25 Diplomatik Temsilciliği Kapatacak
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, döviz harcamalarını azaltmak amacıyla ülkesinin 25 diplomatik temsilciliğini kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca, yurt dışı eğitim bursları da durdurulacak ve mevcut burslar yeni dönemde verilmeyecek.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetin döviz harcamalarının azaltılması için ülkesinin 25 diplomatik temsilciliğinin kapatılacağını açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin hükümetin döviz harcamalarının azaltılmasını amaçlayan bir dizi karar aldığı belirtildi.

Dibeybe'nin yurt dışındaki 25 diplomatik temsilciliğin kapatılmasına karar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, Libya diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının azaltılması ve çalışanların koşullarının incelenmesi için bir komite kurulacağı kaydedildi.

Hükümetin 28 Nisan'dan itibaren yurt dışı eğitim bursu vermeyi durduracağı aktarılan açıklamada, mevcut bursların da yeni dönemde verilmeyeceği ifade edildi.

Yurt dışı burslarına ayrılan bütçenin Libya'daki tüm öğrenci ve araştırmacılara kaynak sağlamak ve dijital altyapıyı geliştirmek amacıyla Ulusal Elektronik Kütüphane Projesi'ne aktarılmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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