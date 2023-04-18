Libya'dan Malta'ya Geçerken Dalgalara Maruz Kalan Göçmenler Kurtarıldı
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MARSAXLOKK (MALTA), 18 Nisan (Xinhua) -- Kurtarılan göçmenleri taşıyan Malta Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir devriye botu, Malta'nın Marsaxlokk kentine yanaşıyor, 17 Nisan 2023.
MARSAXLOKK (MALTA), 18 Nisan (Xinhua) -- Kurtarılan göçmenleri taşıyan Malta Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir devriye botu, Malta'nın Marsaxlokk kentine yanaşıyor, 17 Nisan 2023.
Libya'dan Avrupa'ya geçmeye çalışırken dalgalı denizlerden kurtarılan yaklaşık 60 göçmen, Pazartesi akşamı Malta'ya götürüldü. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel