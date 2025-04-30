Li Tie'nin Rüşvet Ceza İtirazı Reddedildi

WUHAN, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de rüşvet gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Erkek Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Li Tie'nin temyiz başvurusu reddedilerek cezası onandı.

Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi tarafından verilen karar çarşamba günü açıklandı.

Li'ye 13 Aralık 2024 tarihinde eyaletin Xianning Orta Halk Mahkemesi tarafından birçok kez rüşvet alıp verme suçlamasıyla hapis cezası verilmişti.