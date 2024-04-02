Leylekler Muş Ovası'na dönmeye başladı

Kışın başka bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Muş Ovası'ndaki yuvalarına dönmeye başladı.

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan Muş Ovası, bugünlerde "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Göç ettikleri bölgelerden kente gelen leylekler, elektrik direği, cami kubbeleri ve evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına yerleşiyor.

Muş Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, gazetecilere, hava sıcaklığı ve iklim koşullarının hayvanları da etkilediğini söyledi.

Mevsimsel etkiler nedeniyle bu yıl göçmen kuşların beklenen tarihlerden daha önce Muş Ovası'na geldiğini belirten Dölek, şöyle konuştu:

"Havanın ısınmasından dolayı gelen bazı göçmen kuşların bölgede kaldığı ve göç etmediği gözlenen realitelerden biri haline geldi. Bölgede yaşayan insanlar da kültürel anlamda leyleklerin gelişiyle birlikte baharın geldiğini ifade ederler. Bu yıl özellikle leylekler beklenenden daha önce Muş Ovası'na geldi. Erken gelmelerinin en önemli nedenlerinden biri sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin üzerinde olması. Gelecek yıllarda leylekleri Muş Ovası'nda çok daha erken tarihlerde görebileceğiz."