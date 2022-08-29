LENSLE UYUMAK GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİYOR

OPTİK veya kozmetik lens kullanımıyla ortaya çıkan olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Medical Park Antalya Hastanesi'nde görevli Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seçil Özdemir Şahin, 'Her ne kadar doktor önerisinde alınan lensler oksijen geçirgen olsa da lensle yatmak gözün mikrop kapmasına neden olabilir. Bu da ne yazık ki geri dönüşümsüz görme kayıplarına sebep olmaktadır" dedi.

Görme bozukluğu yaşayıp gözlük kullanmak istemeyen veya göz rengini değiştirmek isteyenler lens kullanıyor. Ancak lensleri kullanırken hijyen kurallarına dikkat edilmezse ortaya kötü sonuçlar çıkabiliyor. Kullanım süreleri biten veya hijyenik ortamlarda üretilip, saklanmayan lensler göze zarar verip mikrop kapmasına neden olabiliyor. Doktor reçetesi dışında internetten satılan lenslerin yaratabileceği komplikasyonlar ise görme kayıplarına yol açabiliyor.

LENSLE UYUYUP BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Geçen hafta sosyal medyaya yüklenen ve genç bir kadının gözündeki lensi çıkartmadan uyuması sonrası yaşadıklarını anlatan video ile lens kullanımında dikkat edilmesi gerekenler yeniden gündeme geldi. Videoda genç kadın, lensini çıkartmadan uyuduğu ve sabah uyandığında gözündeki kızarıklığı görüp doktora gittiğinde gözünde mantar oluşması nedeniyle ameliyat olduğunu anlattı.

'GÖRME KAYIPLARINA SEBEP OLMAKTADIR'

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Medical Park Antalya Hastanesi'nde görevli Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seçil Özdemir Şahin, lensin çok az kullanılsa bile kullanım süresi bittikten sonra göze zarar verme ihtimalinin arttığını söyledi. Op. Dr. Şahin, 'Kesinlikle kullanım koşullarına uyulmalı ve hijyen önlemleri alınmalı. En sık rastladığımız sorun lensle yatmak. Her ne kadar doktor önerisinde alınan lensler oksijen geçirgen olsa da lensle yatmak gözün mikrop kapmasına neden olabilir. Bu da ne yazık ki geri dönüşümsüz görme kayıplarına sebep olmaktadır. Hastanın ileride bir lazer operasyonu ile göz numarasından kurtulma şansı varsa, oluşan hastalığa bağlı bu şansını da kaybedebilir" dedi.

'GÜZELLEŞELİM DERKEN KÖTÜ KOMPLİKASYONLAR GÖREBİLİYORUZ'

Kozmetik lensler olarak bilinen renkli lenslerin de doktor önerisi olmaksızın kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirten Op. Dr. Özdemir Şahin, 'Yasalara göre doktor reçetesi olmadan lens alım ve satımı yasak. Bu tamamen hastaların göz sağlığı için alınan bir önlemdir. Biz hastaların gözlerinin lense uygun olup olmadığını ve lensin oksijen geçirgenliğini ölçerek reçete veriyoruz. Renkli lenslerin de göz sağlığına uygun olan ve olmayan tipleri var. Bu yüzden hastalar bu lensleri internetten alacaklarsa mutlaka güvenilir yerleri tercih etsinler. Bu lenslerin bir kısmı kaçak veya sağlığına uygun olmayan ortamlarda üretilebiliyor. Güzelleşelim derken kötü komplikasyonlar görebiliyoruz" diye konuştu.