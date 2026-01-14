Rusya: Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile temaslara açığız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin temaslara açık olduklarını söyledi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Namibya Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Bakanı Selma Ashipala Musavyi ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin "ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği yasa dışı operasyonuna ilişkin temel değerlendirmelerimiz geçerli." ifadesini kullandı.

Lavrov, birçok devletin buna karşı çıktığına dikkati çekerek, "Sadece Batı Avrupalılar ve Washington'un diğer müttefikleri, utanarak değerlendirme yapmaktan kaçınıyor. Oysa herkes, bunun uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiğini anlıyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve küreselleşme sistemini baltalamaya çalıştığını belirten Lavrov, bunun sonucunda dünya ekonomisinin küreselleşme yerine parçalandığını söyledi.

Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin stratejik seviyede olduğuna işaret eden Lavrov, Venezuela ile sağlanan anlaşmalara bağlı kaldıklarını dile getirdi.

Lavrov, Venezuela'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

"ABD, güvenilmez ortak olarak görünüyor"

ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik gümrük tarifelerini yüzde 25'e çıkarma kararını değerlendiren Lavrov, herhangi bir ülkenin, Rusya ile İran arasındaki ilişkileri kökten değiştiremeyeceğini söyledi.

İran ile ilişkilerin 2025'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına dayalı olduğunu dile getiren Lavrov, bu anlaşmanın iki ülke çıkarına olduğunu kaydetti.

Lavrov, "ABD'nin baz aldığı normları çiğnediğini ve bu nedenle güvenilmez ortak olarak göründüğünü" vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD gibi büyük ülke, haksız rekabet yöntemlerini kullanarak hareket ettiğinde, bu ABD'nin rekabetçi pozisyonlarının giderek kötüleştiğini gösteriyor. Kendi pozisyonlarını savunmak için yaptırım gibi baskı araçları dışında daha adil yöntemler vardır. Bu durum uzun süre devam edemez. Bu, uluslararası ekonomik ve siyasi ilişkilerde daha ciddi bir krize yol açacak. ABD ile diyaloğumuzda, bunu söylüyor ve uluslararası arenada kullanılan yöntemlerin düzene sokulması gerektiğini dile getiriyoruz."

"ABD ile Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin müzakerelere açığız"

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in Moskova'yı ziyaret edeceği yönündeki iddiaları değerlendiren Lavrov, ABD ile Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin müzakerelere açık olduklarını belirterek, "Witkoff ve Kushner ile temaslara açığız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın özel temsilcisiyle defalarca görüştü." dedi.

Paris'te 6 Ocak'ta Fransa ve İngiltere'nin önderliğindeki "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının düzenlendiğini hatırlatan Lavrov, bu toplantıda imzalanan niyet bildirgesinin detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarına dikkati çekerek, "Eğer Amerikalı meslektaşlarımız, izlenimlerini bizimle paylaşmak istiyorsa elbette bu bizim ilgimizi çekecek." ifadesini kullandı.

Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Putin ile birkaç hafta içinde temasa geçeceği yönünde açıklama yaptığını anımsatarak, "Macron, bunu ilk defa söylemiyor. Yetişkin insanların yüksek mevkilerde yer aldığında, özellikle de barış ve savaşla ilgili konuları istişare etmek istediğinde ilgili temasları teklif etmeleri lazım. Aksi takdirde bu ciddi değil. Bu, halk için gösteri ve megafon diplomasisidir. Bu, iyi şeylere hiçbir zaman yol açmadı." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Putin'in her zaman ciddi temaslara açık olduğunu dile getirdi.

Avrupalı ülkelerin Ukrayna'da ateşkesin sağlanması fikrine karşı çıktıkları değerlendirmesinde bulunan Lavrov, "Bu ciddi değil. Burada Kiev için zaman kazanma çabası söz konusudur." dedi.

Lavrov, ABD'nin böyle bir senaryonun gerçekçi olmadığını ve Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasını engellemek istediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Namibya ile ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini ve karşılıklı saygıya dayandığını belirterek, "Namibyalı dostlarımıza, Ukrayna'daki durumla ilgili tarafsız ve dengeli yaklaşım sergilediklerinden dolayı minnettarız." ifadesini kullandı.

Namibya Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Bakanı Musavyi ise Rusya ile işbirliğini güçlendirme niyetinde olduklarını dile getirdi.

Venezuela'daki durumun endişe verici olduğuna işaret eden Musavyi, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.