Latin Amerika'da tanıdı, Muğla'da içilebilir kakao üretimine başladı

MUĞLA'da yaşayan Feryal Hacer Peker (46), İspanyolca öğrenmek için gittiği Latin Amerika'da tanıştığı kakao kültürünü, Türkiye'ye taşıdı. Evinin mutfağında küçük bir makineyle başladığı üretimi zamanla büyüten Peker, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) aldığı destekle kurduğu imalathanede kakao çekirdeklerini işleyip, katkı maddesi ve şeker kullanmadan içilebilir kakao üretiyor.

Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi'nde yaşayan Feryal Hacer Peker, 23 yaşındayken İspanyolca öğrenmek için Latin Amerika'ya gitti. Peker, bölgede tanıdığı kakao kültürünü yıllar sonra girişimcilik hikayesine dönüştürdü. Peker'in evinin mutfağında küçük makineyle başlayan üretim serüveni, GEKA'dan aldığı destekle profesyonel bir imalathaneye taşındı. Peker, bugün Latin Amerika'dan getirttiği kakao çekirdeklerini işleyerek doğal içilebilir kakao üretiyor.

Hacer Peker, kakaonun yanı sıra onun pek çok formunu da ürettiklerini belirterek, " Latin Amerika'ya İspanyolca öğrenmek için gittim. Orada Latin kültürünü tanırken, kakaoyu tanımadan olmazdı. Yolculuklarımın pek çok etabında kakao çiftliklerinde bulundum. Sonra bir fikir doğdu. Neden bunu ülkemde gerçekleştirmiyorum diye düşündüm. Küçük bir makine aldım. Şu an kullandığım melanjörlerden çok daha küçük, 2 litrelik bir makineyle evimin mutfağında başladım. Ardından GEKA'nın Kadın Girişimcilik Hibe Programı'na başvurduk. Kakaonun her formunu merak edip araştırdıktan sonra üretime başladık. Şimdi de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) kadın girişimcilik destek programına başvurduk. Sonucunu bekliyoruz" dedi.

'KADIN KOOPERATİFLERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM'

Ham madde temininde kadın kooperatiflerini tercih ettiğini belirten Peker, "Üretimde kullandığımız ham maddenin tamamı, Latin Amerika çekirdeklerinden oluşuyor. Dünya üzerinde Asya ve Afrika'da da çekirdek üretiliyor. Ancak biz endüstriyel üretimin dışında daha küçük üreticileri, özellikle kadın kooperatiflerini tercih ediyoruz. Çekirdeklerimizin tamamını kendi koşullarımızla getiriyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİM AŞAMASINDA KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ'

Üretim sürecinde kakao çekirdeklerine herhangi bir katkı maddesi eklemediklerini ifade eden Peker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Makinede dönen çekirdekler, yaklaşık 24 saat ya da 48 saat boyunca işleniyor. Üretim hattımızın hiçbir aşamasında palm yağı ya da şeker gibi katkı maddeleri kullanmıyoruz. Çünkü ürettiğimiz ürün tamamen doğal, saf ham kakao olarak nitelendiriliyor. İçilebilir kakao formunda kullandığımız kakao çekirdekleri, kahve tüketmek istemeyenler için alternatif olabilecek aromaya ve kafein oranına sahip. Kakao sinir sistemimiz ya da fiziksel aktivasyonumuz için çok değerli bir ham madde. İçinde çeşitli bileşenler bulunuyor. Örneğin anandamid var. Sanskritçede 'mutluluk hormonu' anlamına gelen ve dengeli bir ruh haline yardımcı olduğu belirtilen bir bileşen. Ayrıca teobromin de bulunuyor. Teobrominin kalbe giden damarları açtığı biliniyor. Vücudumuzdaki dolaşım sistemiyle ilgili durumlarda kakao kullanımını düşündüren bileşenler içeriyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı