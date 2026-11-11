Lapseki Kaymakamlığı DMD hastası Emir için okul salonuna asansör yaptırdı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olan İsmail Baykut İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Dursun'un (9) okulun spor ve konferans salonundaki etkinliklere rahatça katılabilmesi için kaymakamlığın öncülüğünde asansör yaptırıldı. Baba Gökhan Dursun, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Emir artık salonda tribünde oturup, müsabakaları, etkinlikleri izleyebiliyor" dedi.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan DMD hastası Emir Dursun, 2 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'dan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine taşındı. Şu an 4'üncü sınıf öğrencisi olan Dursun, buradaki İsmail Baykut İlkokulu'na kaydettirildi. Ancak Dursun, okulun spor ve konferans salonunun birinci katta olması nedeniyle burada yapılan çeşitli etkinliklere katılmakta güçlük yaşamaya başladı. Dursun, durumu bir gün parkta gezerken karşılaştığı Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci'ye iletti. Bunun üzerine Lapseki Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Dursun'un daha rahat eğitim görebilmesi için spor salonu ve konferans salonunun giriş bölümüne asansör yaptırıldı. Dursun, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerini de asansörü kullanarak çıktığı salonda izledi.

'GEÇEN YILKİ EĞİTİM DÖNEMİNDE SÖYLEDİK BU YILA YETİŞTİRİLDİ'

Oğlu Emir için okuluna asansörün yapılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökhan Dursun, "Emir, DMD, hastası. Lapseki'ye taşındığımızda okulları araştırdık. En iyi okulun İsmail Baykut İlkokulu olduğuna kanaat getirdik. Ardından da Emir'in kaydını yaptırdık. Buraya başladığımızda belli eksiklerimiz vardı. En başta konferans salonumuz vardı. Buraya ulaşım sağlayamıyorduk. Emir'i, birinci kattaki salona kucağımızda, sırtımızda taşıyorduk. Çok kilo aldığında taşıyamadığımız için katılamadığı etkinlikler oluyordu. Bir gün ailemle sahilde dolaşırken Kaymakam Bey'e denk geldik. Yanına çağırdı. Orada da Emir bu eksiğimizi dile getirdi. Durumu anlattık. O da sağ olsun, bir dediğimiz iki etmedi. Geçen yıl eğitim döneminde söyledik. Bu yılki eğitim dönemine yetiştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Emir artık salonda tribünde oturup, müsabakaları, etkinlikleri izleyebiliyor" dedi.

'ÖMÜRLÜK BİR ASANSÖR OLDU'

Okul Müdürü Kadir Elmas, öğrencileri Emir ile 2 yıl önce tanıştıklarını belirtip, "İstanbul'daki bir okulumuzdan bize nakil olarak geldi. Öğrencimizin durumuyla ilgili velimizle görüştük. Okulumuzun fiziki şartlarını biz öğrencimize göre ayarlayacağımızı söylemiştik. Öğrencimiz için gerekli normal kullandığımız bina içerisindeki fizik şartları ayarladık. Ancak kullandığımız bir spor salonumuz ve konferans salonumuz ve etkinliklerimizi daha çok yaptığımız bir alan var. Bu alana da Emir'in rahat ulaşmasını sağlamamız gerekiyordu. Velimizin bir talebi vardı. Kaymakam beye ilettiğimizde onlar da çok olumlu karşıladılar. Sağ olsunlar devlet büyüklerimiz gerekli ne varsa yaptılar. Çok kısa bir sürede görmüş olduğunuz asansör okulumuzun bahçesine yapıldı. Şimdi öğrencimiz de rahatlıkla salonumuza çıkıp etkinliklerimizden faydalanabiliyor. Sadece Emir için değil bu ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımız için öğrencilerimiz için. Çünkü ömürlük, çok uzun süre kullanıma sahip bir asansör oldu" dedi.

'ASANSÖRÜN YAPILMASINDAN MUTLUYUM'

Asansöre kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Emir Dursun, "Asansör sayesinde artık spor ve konferans salonuna çıkabiliyorum. Arkadaşlarımın katıldığı etkinliklere ben de rahatça ulaşabiliyorum. Kaymakamımıza ve öğretmenlerime teşekkür ederim. Bu asansör onlar sayesinde yapıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı