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Lapseki'de Cumhuriyet'in 103. yılı hava muhalefeti nedeniyle spor salonunda kutlandı

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Lapseki'de Cumhuriyet'in 103. yılı hava muhalefeti nedeniyle spor salonunda kutlandı
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Lapseki'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 103. yıl dönümü, Hükümet Konağı önünde çelenk sunumuyla başladı. Hava muhalefeti nedeniyle İsmail Baykut İlkokulu ve Ortaokulunun kapalı spor salonunda süren programda öğrenciler gösteri sundu ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Cafer Ekinci, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Mehmet Emre Dursun ve Belediye Başkanı Atilla Öztürk tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hükümet Konağı'ndaki tören sona erdi. Kaymakam Ekinci, makamında tebrikleri kabul etti.

Hava muhalefeti nedeniyle Dalyan Mahallesi'ndeki İsmail Baykut İlkokulu ve Ortaokulunun kapalı spor salonunda devam eden kutlama programında, Ekinci, Dursun ve Öztürk öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ekinci, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda, Plevne Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencisi Esmanur Karayer, Cumhuriyet temalı şiir okudu. Okulun öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin Doğuşu" adlı drama gösterisi de sunuldu.

İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Cumhuriyet Savcısı Nebil Kırkız, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Mehmet Emre Dursun ve Belediye Başkanı Atilla Öztürk tarafından verildi.

Program, drama gösterisinde görev alan öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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